Топ-5 легких фильмов для вечернего просмотра 31.05.2025, 16:49

Они помогут зарядиться позитивом.

Пять фильмов, которые не только перегрузят мозг, но и подарят приятные эмоции. Подборка от «Кино 24»:

«Полночь в Париже»

Это история писателя Гила, который вместе с невестой приезжает в Париж. Мужчина хочет посетить места, где годами ранее творили его кумиры. Ночью он садится в старинный автомобиль и попадает в места, где может пообщаться с литературными гениями и историческими фигурами. Это мечтательная, эстетическая и юмористическая история о любви к искусству.

«Повар на колесах»

Шеф-повар ресторана в Лос-Анджелесе Карл обожает свою работу, но дела в заведении идут не очень хорошо. Он не может найти общий язык с хозяином, а после разгромной рецензии ресторанного критика Карла вообще увольняют. Но его карьерный путь только начинается. Это теплый и комфортный фильм о любимом деле, отцовство, а еще баланс между личной жизнью и карьерой.

«Супер Майк XXL»

Майкл уже три года живет спокойной жизнью в Тампе и занимается мебельным бизнесом. Но судьба сводит его с бывшей командой танцовщиков, которые едут в Майами на конкурс. Майкл решает присоединиться к ним и еще раз попробовать свои силы на соревнованиях. Лето, танцы, путешествие и веселье – то, что может подарить хорошее настроение после сложного дня.

«Мой мальчик»

Мелодрама рассказывает об Уилле Фримане, который имеет модное авто, роскошную квартиру, крутит интрижки с красотками. В его размеренную жизнь врывается Маркус – ребенок, который вносит немалые изменения в холостяцкий быт Уилла. Глубокая комедийная драма сочетает юмор и трогательные моменты, а потому прекрасно подойдет для того, чтобы расслабиться вечером.

«В поисках Немо»

Это увлекательная история Марлина – рыбы-клоуна, который путешествует бескрайним океаном, чтобы найти своего сына Немо. На своем пути он встречает разных героев – от добрых акул-вегетерианцев до рыбки Дори, у которой проблемы с памятью. Течение океана, яркие пейзажи, успокаивающий темп истории – это безупречный вариант для отдыха перед сном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com