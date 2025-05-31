На БелЖД придумали, как урезать зарплаты 2 31.05.2025, 17:14

И думают, в чем еще ужаться.

Белорусская железная дорога (БелЖД) остается в трудном финансовом положении. Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси». По его данным, экономить организация планирует на премиях и других выплатах сотрудникам.

По информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», руководство БелЖД последовательно сокращает расходы на ремонт и инвестиции. Это негативно отражается на качестве оказываемых услуг. Прежде всего — на обеспечении безопасности движения. Для поддержания текущей деятельности предпринимаются и другие шаги.

Основной статьей расходов БелЖД, как и у большинства железнодорожных компаний, являются затраты на оплату труда и социальные отчисления. Это связано с тем, что железнодорожная отрасль трудоемкая и требует большого количества персонала: машинистов, ремонтников, диспетчеров, работников инфраструктуры и других специалистов.

Для сокращения расходов, руководство БелЖД принимает «непопулярные меры». В этот раз лезут в карман непосредственно к рабочим специальностям. Так, начальник организации Валерий Веренич подписал приказ, по которому с 1 июня этого года прекращаются выплаты или упраздняются так называемые надбавки к зарплате за профессиональное мастерство, классность для рабочих и класс квалификации для всех работников. Эта мера распространяется абсолютно на все хозяйства.

По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», суммы, которые в результате потеряют работники БелЖД из своих зарплат, достаточно значительные — порядка 250−500 рублей и выше.

По информации «Сообщества железнодоржников Беларуси», БелЖД готовится к другим мерам для сокращения расходов. Выбор стоит между материальной помощью к отпуску (около одного должностного оклада в зависимости от коллективного договора) и выплатами, которые сейчас предусмотрены работникам, увольняющимся с БелЖД в связи с выходом на пенсию (около шести должностных окладов на момент увольнения).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com