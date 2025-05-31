«При оформлении паспорта возникли проблемы» 31.05.2025, 17:37

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Белоруска пожаловалась на отдел по гражданству и миграции.

Пользовательница TikTok Катруся родила дочь от иностранцем из Африки. Девочка появилась на свет в Беларуси — и получила свидетельство о рождении на русском языке. Сейчас мама оформляет ребенку паспорт. Но возникли проблемы. Их причина — в необычном имени ребенка, пишет «Зеркало».

— Паспортный стол (так люди называют отдел по гражданству и миграции при РУВД или РОВД. — Прим.) испортил имя моей дочки. В Беларуси нельзя просто взять и записать имя так, как оно есть в оригинале, — жалуется Катруся. — Мы дали дочке красивое двойное имя иностранного происхождения — Estelle (выбрала я), а второе Thandie дал отец. Это традиционное африканское имя племени Зулу, означает «любимая».

Так как Эстель родилась в Беларуси, ее самый первый документ — свидетельство о рождении — был выдан на русском языке. Соответственно, это и был первичный документ для паспортного стола. В Беларуси нужно следовать строгим правилам транскрипции.

Я умоляла девушку в паспортом столе, но на все получила лишь табличку с буквами. Поэтому Estelle превратилось в Estel, а Thandie в Tandi. Вы сталкивались с таким? Как выходили из ситуации?

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