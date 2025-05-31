Исследователи назвали шесть продуктов, которые продлевают молодость 1 31.05.2025, 17:41

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Один из них — чеснок.

Новое исследование указывает на то, что растительная пища, богатая натуральными соединениями, называемыми метиладаптогенами, может замедлять биологическое старение организма.

Биологический возраст отражает состояние клеток и тканей и может отличаться от фактического количества прожитых лет. На него влияют такие факторы, как гены, образ жизни, окружающая среда, качество сна, уровень стресса и рацион, пишет nv.ua.

Ученые из Университета Вашингтона и других научных учреждений решили выяснить, как диета влияет на метилирование ДНК — механизм, который регулирует активность генов без изменения их структуры. Повышенный уровень метилирования в определённых зонах генома может быть связан с ускоренным старением.

В исследовании приняли участие 43 здоровых мужчины среднего возраста из Портленда, штат Орегон. В течение восьми недель они придерживались растительной диеты, насыщенной питательными веществами, занимались спортом, уделяли внимание сну и управлению стрессом.

Результаты показали, что у участников, регулярно употреблявших куркуму, розмарин, чеснок, ягоды, зелёный или улунский чай, наблюдалось снижение биологического возраста. Эти продукты богаты полифенолами — соединениями с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут вмешиваться в процессы метилирования и тормозить клеточное старение.

Примечательно, что эти вещества являются основой средиземноморского рациона, который традиционно связывают с поддержанием здоровья сердца и нормального веса.

Интересный факт: наибольший отклик в снижении биологического возраста показали те участники, у кого он изначально был выше хронологического. Побочным эффектом стала потеря веса, однако она не объясняла само снижение биологического возраста.

Итоги работы опубликованы в журнале Aging. Ученые признали, что размер выборки был ограниченным, и призвали к масштабным исследованиям с участием более разнообразных групп и использованием современных биомаркеров старения.

В рамках так называемой «диеты метилирования» исследователи рекомендуют включать в ежедневный рацион тёмно-зелёные листовые и крестоцветные овощи, цветную и белокочанную капусту, тыквенные и подсолнечные семечки, свеклу, нежирное мясо, фрукты с низким гликемическим индексом (например, яблоки, грейпфрут, вишню), а также минимум одну порцию продуктов с метиладаптогенами.

Из меню исключались молочные продукты, зерновые, бобовые и алкоголь. Хотя эти группы продуктов признаны полезными, их убрали из рациона, чтобы избежать возможных краткосрочных проблем с пищеварением.

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