Грузия потеряла шанс на ЕС? 7 31.05.2025, 17:48

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Еврокомиссия резко осудила закон об «иноагентах».

В Грузии вступил в силу скандальный закон об «иноагентах». Еврокомиссия резко осудила документ и заявила, что останавливает процесс вступления страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и сайт Европейского Союза.

В Грузии с сегодняшнего дня, 31 мая, вступил в силу закон «о прозрачности иностранного влияния», являющийся аналогом российского закона об иноагентах, принятого в 2024 году.

Данный закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.

Заметим, что данный закон был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года.

В «Грузинской мечте» утверждают, что это является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт о регистрации иностранных агентов".

Данный закон в частности регулирует следующие вопросы:

- регистрации субъекта как агента иностранного принципала;

- обеспечение публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

- представления ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

- аннулирование регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

- проведение мониторинга с целью выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.

Реакция Европейского союза

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с совместным заявлением с комиссаром Мартой Кос.

- Закон Грузии о регистрации иностранных агентов является серьезным шагом назад для демократии страны, - подчеркнули они.

По словам Каллас и Кос,наряду с недавними законами о вещании и грантах, данный закон является еще одним агрессивным действием грузинской власти, направленным на подавление инакомыслия, ограничение свобод и дальнейшее сужение пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ.

- Эти репрессивные меры угрожают самому существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе, - говорится в заявлении.

В то же время в совместном заявлении дипломаты обратили внимание, что в своих выводах от июня и октября 2024 года Европейский Совет признал, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС.

- Процесс вступления фактически остановлен. ЕС повторяет свой призыв к грузинским властям прислушаться к четким требованиям своих граждан относительно демократии и европейского будущего, а также освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров, - отметили Каллас и Кос.

В то же время в обращении отмечается, что ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власть примет убедительные шаги для преодоления отступления от демократии.

- Ответственность лежит исключительно на грузинской власти, - говорится в заявлении.

Законы об «иностранных агентах»

Заметим, что сейчас законы об иностранных агентах действуют в двух странах постсоветского пространства.

Первооткрывателем инициативы является Российская Федерация - там подобный закон был принят еще в 2012 году. По нему любой, кто получает «поддержку» из-за пределов России, или находится под «влиянием» из-за пределов России должен зарегистрироваться и объявить себя «иностранным агентом».

После регистрации эти лица подвергаются дополнительным проверкам и обязаны помечать все свои публикации отказом от ответственности с 24 слов, что они распространяются «иностранным агентом».

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