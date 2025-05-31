Грузия потеряла шанс на ЕС?7
- 31.05.2025, 17:48
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Еврокомиссия резко осудила закон об «иноагентах».
В Грузии вступил в силу скандальный закон об «иноагентах». Еврокомиссия резко осудила документ и заявила, что останавливает процесс вступления страны в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и сайт Европейского Союза.
В Грузии с сегодняшнего дня, 31 мая, вступил в силу закон «о прозрачности иностранного влияния», являющийся аналогом российского закона об иноагентах, принятого в 2024 году.
Данный закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.
Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.
Заметим, что данный закон был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года.
В «Грузинской мечте» утверждают, что это является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт о регистрации иностранных агентов".
Данный закон в частности регулирует следующие вопросы:
- регистрации субъекта как агента иностранного принципала;
- обеспечение публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;
- представления ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;
- аннулирование регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;
- проведение мониторинга с целью выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.
В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.
Реакция Европейского союза
Главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с совместным заявлением с комиссаром Мартой Кос.
- Закон Грузии о регистрации иностранных агентов является серьезным шагом назад для демократии страны, - подчеркнули они.
По словам Каллас и Кос,наряду с недавними законами о вещании и грантах, данный закон является еще одним агрессивным действием грузинской власти, направленным на подавление инакомыслия, ограничение свобод и дальнейшее сужение пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ.
- Эти репрессивные меры угрожают самому существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе, - говорится в заявлении.
В то же время в совместном заявлении дипломаты обратили внимание, что в своих выводах от июня и октября 2024 года Европейский Совет признал, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС.
- Процесс вступления фактически остановлен. ЕС повторяет свой призыв к грузинским властям прислушаться к четким требованиям своих граждан относительно демократии и европейского будущего, а также освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров, - отметили Каллас и Кос.
В то же время в обращении отмечается, что ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власть примет убедительные шаги для преодоления отступления от демократии.
- Ответственность лежит исключительно на грузинской власти, - говорится в заявлении.
Законы об «иностранных агентах»
Заметим, что сейчас законы об иностранных агентах действуют в двух странах постсоветского пространства.
Первооткрывателем инициативы является Российская Федерация - там подобный закон был принят еще в 2012 году. По нему любой, кто получает «поддержку» из-за пределов России, или находится под «влиянием» из-за пределов России должен зарегистрироваться и объявить себя «иностранным агентом».
После регистрации эти лица подвергаются дополнительным проверкам и обязаны помечать все свои публикации отказом от ответственности с 24 слов, что они распространяются «иностранным агентом».