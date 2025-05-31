Стало известно, какими именами чаще всего называют своих детей белорусы 2 31.05.2025, 17:51

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Каждый пятый житель Беларуси — ребенок.

Провластный Белстат подготовил обзор, посвященный Международному дню ребенка, который отмечают 1 июня, пишет «Зеркало».

Сколько детей сейчас в стране, кого больше — девочек или мальчиков, какие имена самые популярные, и сколько молодых белорусов и белорусок каждый день пользуются персональными компьютерами и интернетом?

По данным Белстата, на 1 января 2025 года в Беларуси проживало 1 764 309 детей в возрасте до 18 лет. Это составляет 19,4% от всего населения страны, то есть практически каждый пятый житель страны — ребенок.

Большинство детей (81,2%) — горожане, а 18,8% проживают в сельской местности.

Гендерное соотношение показывает небольшое преобладание мальчиков: на 1000 ребят приходится 950 девочек.

Среди наиболее популярных имен для новорожденных мальчиков — Михаил, Матвей и Тимофей, а для девочек — София, Анна и Ева.

98,3% детей привиты от кори, эпидемического паротита и краснухи, 97,7% — от коклюша, дифтерии и столбняка, и 97,5% — от туберкулеза.

Белорусские дети активно пользуются современными технологиями. В 2024 году 97,1% из них в возрасте 6−17 лет пользовались интернетом, а 85,3% — персональным компьютером.

Подавляющее большинство (90,9%) выходят в сеть ежедневно. Основными целями использования интернета являются просмотр фильмов, прослушивание музыки и игры (98,4% мальчиков и 97,4% девочек), отправка электронной почты и звонки, а также образовательные цели (81,2% мальчиков и 78,9% девочек) и общение в социальных сетях.

Данные о распределении свободного времени в выходной день (для детей 10−17 лет) показывают, что у мальчиков его в среднем 7 часов 42 минуты, а у девочек — 6 часов 57 минут.

Около двух часов уходит на использование средств массовой информации. Мальчики больше времени уделяют увлечениям и играм (2 часа 32 минуты против 1 часа 33 минут у девочек), в то время как спорт и активные виды деятельности занимают у обоих полов около полутора часов.

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