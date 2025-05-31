Эксперт: Второй раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле может не состояться 1 31.05.2025, 17:59

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Кремль всячески затягивает переговорный процесс.

Украина готова провести очередной раунд переговоров с российской делегацией на следующей неделе. Место встречи то же — Стамбул.

Этого не скажешь о Российской Федерации, которая снова находит мельчайший повод, чтобы всячески затянуть переговорный процесс. Об этом рассказала доктор философии, украинский эксперт по внешним и внутренним политикам Людмила Покровщук.

- Касательно переговоров, которые должны состоятся 2 июня в Стамбуле, достаточно сложно что-то говорить. Потому как есть предпосылки к тому, что они могут и не состояться. Россия может передумать, не долететь или что-то еще случится. От РФ можно ожидать всего, чего угодно. Или же в США что-то случится, и Трамп скажет, ну давайте увидим сначала, что Россия предполагает, а потом уже будем переговариваться, — рассказала Покровщук.

В то же время она отметила, что по заявлениям американской стороны, в частности Кита Келлога, спецпосланника Трампа, на запланированных переговорах в Стамбуле будут присутствовать представители Европы и США.

- Также мы слышим еще одно заявление представителя Белого дома, что Дональд Трамп еще не решил, будет ли присутствовать американская сторона, или не будет присутствовать. И на каком уровне она будет присутствовать, — обратила внимание гостья эфира.

Поэтому, по ее словам, как будут проходить переговоры, в каком формате — пока неизвестно.

Он также напомнила: «меморандум», который Россия сама же предложила написать и предоставить партнерам по переговорам, так никто и не видел.

- «Меморандум» предложила сама Россия. Это было как раз во время звонка Трампа Путину 19 мая, когда он предложил этот «меморандум». Кстати, никто не понимает — что это такое. Вероятнее всего, это какие-то намерения Российской Федерации. Этот «меморандум» обещали передать Украине для ознакомления сразу после обмена «1000 на 1000». Но этого так и не случилось. Видимо, Россия обманула в очередной раз», — констатировала доктор философии.

По ее словам, скорее всего, в «меморандуме» Россия снова пропишет все свои «хотелки» и ультиматумы.

- Там будут все те же «хотелки», которые были и до этого, о которых мы слышим на протяжении трех лет. Весь этот перечень. Поэтому можно предположить, что на переговорах российская сторона снова попытается давить своими ультиматумами. Не думаю, что на все пункты, которые пропишет РФ, Украина может согласиться. Поэтому к чему могут привести эти переговоры — пока не ясно. Но ясно одно — Россия всеми своим действиями доказывает, что не стремится к миру и всячески затягивает переговорный процесс, — констатировала Людмила Покровщук.

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