Мерц и Трамп встретятся 5 июня в Белом доме

Мерц и Трамп встретятся 5 июня в Белом доме1
- 31.05.2025, 18:09
Одной из тем переговоров станет война в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит 5 июня Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, пишет «Немецкая волна».
По его словам, Мерц вылетит в США вечером в среду, 4 июня. В программе визита - встреча с Трампом в Белом доме, совместный обед и пресс-конференция.
- Основное внимание в ходе обсуждения будет уделено отношениям между двумя странами и международным вопросам, таким как российская агрессия против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика, - сказано в сообщении правительства ФРГ.
Ранее Трамп пригласил Мерца в США
8 мая Мерц впервые созвонился с Трампом. Канцлер ФРГ пригласил главу Белого дома в Германию, а Трамп его - в Вашингтон. Та беседа продлилась около получаса и в основном была посвящена войне в Украине.
Ранее Мерц заявлял, что намерен посетить США до саммитов «большой семерки» и НАТО, которые пройдут в июне.