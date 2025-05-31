В Березе выпускников школ перед централизованным экзаменом обыскивали

В Березе выпускников школ перед централизованным экзаменом обыскивали8
- 31.05.2025, 18:15
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Фотофакт.
29 мая в СШ №3 Березы прошел централизованный экзамен по белорусскому и русскому языкам. Районная газета опубликовала видео идущих на ЦЭ выпускников.
На входе в школу их встречали сотрудники милиции, которые обыскивали подростков, отмечает «Салідарнасць».
У одного из них за спиной был автомат Калашникова. И не просто автомат — армейская версия, а не укороченный вариант, который чаще используют сотрудники МВД.
В комментариях к ролику завязалась небольшая дискуссия, авторы видео утверждали, что все это — банальные меры безопасности. Но что такого случилось в стране, из-за чего школьников на пороге школы встречают с боевым оружием, объяснять никто не стал.