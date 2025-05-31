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В Березе выпускников школ перед централизованным экзаменом обыскивали

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  • 31.05.2025, 18:15
  • 1,684
В Березе выпускников школ перед централизованным экзаменом обыскивали

Фотофакт.

29 мая в СШ №3 Березы прошел централизованный экзамен по белорусскому и русскому языкам. Районная газета опубликовала видео идущих на ЦЭ выпускников.

На входе в школу их встречали сотрудники милиции, которые обыскивали подростков, отмечает «Салідарнасць».

У одного из них за спиной был автомат Калашникова. И не просто автомат — армейская версия, а не укороченный вариант, который чаще используют сотрудники МВД.

В комментариях к ролику завязалась небольшая дискуссия, авторы видео утверждали, что все это — банальные меры безопасности. Но что такого случилось в стране, из-за чего школьников на пороге школы встречают с боевым оружием, объяснять никто не стал.

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