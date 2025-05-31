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Швеция взялась за российские танкеры в Балтийском море

  • 31.05.2025, 18:20
  • 1,204
Швеция взялась за российские танкеры в Балтийском море

Усиливается борьба с российским теневым флотом.

Правительство Швеции объявило об ужесточении надзора за страховщиками иностранных судов с целью борьбы с российским теневым флотом, сообщает AP.

С 1 июля Служба береговой охраны и Морская администрация Швеции будут собирать сведения о страховании не только тех судов, которые заходят в шведские порты, но и тех, которые проходят через территориальные воды и исключительную экономическую зону страны.

По словам премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона, эта мера подчеркнет «явное присутствие» Швеции в Балтийском море, что само по себе окажет сдерживающий эффект.

«Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которая может быть использована в качестве основы для пополнения санкционных списков еще большим количеством судов теневого флота», — отметил он.

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