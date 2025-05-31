В Сеть попал интересный тест на эрудицию 12 31.05.2025, 18:27

1,994

Он не так прост, как кажется.

Математика — это не только сложные формулы, но и элементарные задачи, которые могут поставить в тупик даже взрослых. «Вокруг света» предлагает вам быстрый тест на внимание и способность считать в уме.

На первый взгляд пример кажется лёгким, но не спешите с ответом! Оказалось, что 63% взрослых не справляются с ним за 30 секунд, хотя дети решают его за 15 секунд без труда. Почему так происходит?

Дело в том, что взрослые часто усложняют простые задачи, опираясь на привычные шаблоны. А дети решают всё быстрее и проще, доверяя интуиции. Но сможет ли ваш мозг переключиться на такой лёгкий и быстрый режим? Главное условие — никакого калькулятора и даже листочка!

Проверьте себя: сможете решить пример устно, как в школьные годы?

Свой ответ напишите в комментариях.

Этот пример не так прост, как кажется

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com