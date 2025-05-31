Производство картофеля в Беларуси упало ниже уровня 1913-го года 1 31.05.2025, 18:39

Несмотря на появление эффективных минеральных удобрений и средств защиты растений.

В 1980-ые годы среднегодовой сбор картофеля в БССР составлял 11 тысяч тонн.

К 2023-му году производство сократилось до 4020,8 тонн, а в 2024-м составило — 3110,9 тонн корнеплодов, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Это меньше, чем в дореволюционном 1913 г. (4023,8 т.), довоенном 1940 году (11879,1 т.), меньше, чем в первом послевоенном 1945-м (5429 т.).

Лукашисты смогли добиться таких «замечательных» результатов несмотря на развитие агротехники, появление эффективных минеральных удобрений и средств защиты растений.

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