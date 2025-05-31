В белорусском гандболе и баскетболе - новые победители 31.05.2025, 19:00

Такого очень давно не было.

Любой победной серии в спорте приходит конец. На этот раз об этом напомнили в нашем баскетболе и гандболе. В этих видах спорта спустя долгие годы новые чемпионы.

Баскетбол: «Гродно-93» прервал 16-летнюю победную серию «Минска»

В субботу «Гродно-93» одержал победу над «Минском» и стал чемпионом Беларуси по баскетболу. Финальная серия между командами получилась упорной. Соперники одержали по две победы, и определять победителя пришлось в пятом матче. Игра прошла в Лиде и завершилась победой гродненцев — 69:66.

Победу действительно можно назвать исторической, ведь начиная с 2009 года чемпионом Беларуси становился лишь один клуб — «Минск».

Столичная команда (прежде выступала под названиями «Минск-2006» и «Цмокі») 16 раз становилась чемпионом страны. Что касается баскетболистов из Гродно, они в последний раз брали золотые награды 21 год назад. Для них это девятый титул. Бронзовые медали в этом сезоне завоевала команда «Рубон» из Витебска.

Показатель в 16 чемпионств «Минска», безусловно, впечатляет, но в Европе есть еще более удивительный пример. «Маккаби» из Тель-Авива становилась чемпионом Израиля на протяжении 23 раз подряд — с 1970 по 1992 год.

Гандбол. Больше 10 лучшим был «Мешков Брест», но на этот раз лучшим стал главный соперник

Не менее интересная ситуация произошла в нашем гандболе. Минский СКА в пятом матче финальной серии на площадке соперника победил «Мешков Брест» 29:27 и завоевал титул. Общий счет серии — 3:2. Брестские болельщики и гандболисты после завершения игры были очень недовольны судейством. Да так, что сербский легионер команды Вук Лазович попытался прорваться к судейской бригаде, но его сумели сдержать одноклубники.

— Мы проиграли до этого 20 матчей им, но мы уходили и не говорили ничего. А когда у Бреста не идет игра, то они все свалят на кого-либо. Для меня это очень неприятно, эта победа этих молодых пацанов, они сделали результат. Они работали для этого триумфа! Честно, мне хочется плакать, — сказал главный тренер СКА Дмитрий Никуленков.

«Мешков Брест» был лучшим в нашем гандболе на протяжении 11 предыдущих сезонов. Армейцы в последний раз брали золотые медали 23 года назад. Третье место занял могилевский «Машека».

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