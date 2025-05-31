Понизить давление1
- 31.05.2025, 19:09
Песков в очередной раз повеселил публику.
Суббота. Выходные. Значит, пришло время повеселить публику, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».
Кто на сцене? Пресс-секретарь Путина Песков. С номером «Франция давит на Россию». Уже начал читать:
«Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением»
Франция и не воюет. Она живет в мире. Не то что некоторые чудаки.
Но вот давление Франции, «навалившейся» на РФ. Как бы его уменьшить, понизить? Есть рецепт для начала. Надо бы Пескову вывезти одну из своих прошлых семей из Франции и поселить её у друзей. Скажем, в ЦАР, Северной Корее, Беларуси.
Сделает это Песков, и сразу население Франции уменьшится, поступления налогов в бюджет сократятся, а значит, и Франция несколько обессилит.
Стоит, «панимашь», кидается кусками грязи во Францию, а там его же родные люди обитают.