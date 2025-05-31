Экс-госсекретарь Помпео: США сделали недостаточно, чтобы остановить войну в 2014-м 6 31.05.2025, 19:20

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Он заверил, что США продолжат поддержку Украину.

Бывший государственный секретарь США Марк Помпео считает, что Соединенные Штаты Америки сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России и восстановить мир в Украине в 2014 году.

Об этом он заявил во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передает «Европейская правда».

По его словам, несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам главы Кремля Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

- Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022-м, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача – вернуть все к стабильности. Я был причастен к «минским переговорам» (...) мы уже много раз сидели за этим столом (переговоров, – Ред.), и не было «молота», не было рычагов влияния, – сказал бывший госсекретарь США.

Помпео признал, что тогда было «другое время» и агрессия России была «не такой массированной», однако он обратил внимание: «если посмотреть на документы, которые обсуждались во время «минских переговоров», я уверен – они почти идентичны тем, о которых говорят сейчас».

«И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие – нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие – нельзя жить так, как раньше», – подчеркнул Помпео.

Также он заверил, что США не смогут позволить себе бросить Украину в борьбе с российской агрессией.

«Что касается более глубокого вопроса – считается ли Украина «пешкой» – я так не думаю. Не считаю, что кто-то так думает: «пожертвуем ею – и получим мир», – отметил он.

Он обратил внимание на то, что многие члены Республиканской партии «высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу».

«Но, думаю, все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: «Удачи, дальше вы сами». Это будет преследовать всех нас – тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. И я думаю, в конце концов эти ценности победят», – уверен Помпео.

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