«Лукашенко довел страну до продуктового дефицита»1
- 31.05.2025, 19:32
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Диктатора снова поймали на вранье.
Лукашенко соврал о картошке.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Сейчас Беларусь становится «совком» семимильными шагами. Работать желающих все меньше и меньше, а ментов все больше и больше. Грабят народ!»
«Лукашенко соврал о ... Дальше можно что угодно написать и не ошибешься».
«Пару дней назад колхозник заявлял о белорусском NАSА! И в это же время он довел страну до продуктового дефицита!
Беларусь захвачена «шариковым», но не пьяницей, а хитрым, колхозным садистом».
«Усатый может еще сними запрет на ввоз «Шкоды» и продукции Nivea или слабо?»
«Даже мои тапки уже невозможно рассмешить репликами о том, что плешивый соврал. Думаю, есть шанс насмешить мои тапки утверждением, что эта синепалая раздутая жаба сказала правду».
«В «Соседях» в Гомеле продают мороженную картошку по 1,59.Очень похожа на мыло».