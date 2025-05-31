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«Лукашенко довел страну до продуктового дефицита»

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  • 31.05.2025, 19:32
  • 2,656
«Лукашенко довел страну до продуктового дефицита»

Диктатора снова поймали на вранье.

Лукашенко соврал о картошке.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Сейчас Беларусь становится «совком» семимильными шагами. Работать желающих все меньше и меньше, а ментов все больше и больше. Грабят народ!»

«Лукашенко соврал о ... Дальше можно что угодно написать и не ошибешься».

«Пару дней назад колхозник заявлял о белорусском NАSА! И в это же время он довел страну до продуктового дефицита!

Беларусь захвачена «шариковым», но не пьяницей, а хитрым, колхозным садистом».

«Усатый может еще сними запрет на ввоз «Шкоды» и продукции Nivea или слабо?»

«Даже мои тапки уже невозможно рассмешить репликами о том, что плешивый соврал. Думаю, есть шанс насмешить мои тапки утверждением, что эта синепалая раздутая жаба сказала правду».

«В «Соседях» в Гомеле продают мороженную картошку по 1,59.Очень похожа на мыло».

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