«Раньше на 100 рублей жили неделю, а сейчас - день» 31.05.2025, 20:12

Белорусы в шоке от роста цен в магазинах.

Мама двух дочерей показала в TikTok, что именно она купила в «Евроопте» на сумму 89,34 рубля (27 долларов). В пакете: хлеб, пачка масла, немного сыра, фрукты, капуста, макароны, мясо и овощи. Без изысков — базовые продукты, пишет сайт BGmedia.

«Кусочек сыра стоит почти семь рублей. Дальше я купила на восемь рублей яблок, на семь рублей шесть апельсинов — вы понимаете ценники? <…> Это еще не все. Почти на 10 рублей капуста завесила. И самое дорогое из этого пакета — кусочек мяса. Он завесил на 27 рублей, здесь почти два килограмма. Офигеть, товарищи! Вопрос: что я купила такого, что мы будем есть всю неделю?», — возмущается автор ролика.

Реакция не заставила себя ждать: ролик вызвал лавину комментариев от белорусов со всей страны.

«Раньше на 100 рублей жили неделю. Сейчас — день»

В первых комментариях люди сравнивают сегодняшние цены с прошлыми.

«Раньше за 100 р можно было затариться на неделю. Сейчас это на один день для семьи».

«Весело живем. Рабство вроде бы отменили, а чувство — будто пашем только на еду».

«Беларусь стала крестом на выживание. У нас в районе зарплаты 500 — 1 000 р — это потолок. А с ценами стало нечто нереальное».

«Автор, вы правы. Потребительская корзина сейчас по стоимости выше наших возможностей».

«Вчера тоже сходила в магазин, мы с мужем в шоке от цен!».

Овощи — уже деликатес?

Комментаторы отмечают, что даже сезонные овощи и фрукты становятся роскошью.

«Огурцы, помидоры, пекинская капуста — это уже из категории «по праздникам»».

«Свежие овощи не покупаю, доедаю консервацию, что на зиму заготовила».

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