Медработник попал под «уголовку» из-за найденного телефона одного из пациентов 1 31.05.2025, 20:28

В чем причина?

В Минске на рассмотрение в один из судов направлено уголовное дело в отношении 24-летнего ранее не судимого помощника врача. Его обвиняют в краже и хищении имущества 71-летнего пенсионера. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокурору Заводского района столицы.

Однажды к обвиняемому, помощнику врача одной из столичных поликлиник, на процедуру ЭКГ пришел 71-летний минчанин. Когда пациент уходит, то забыл в кабинете свой мобильный телефон. Его обнаружила и передала фигуранту другая пациентка.

Медработник осмотрел телефон, на нем не оказалось блокировки. Тогда мужчина зашел в интернет-банкинг и увидел, что на счете есть около трех тысяч рублей. Поскольку помощник врача находился в затруднительном материальном положении (у него была приличная задолженность по микрозайму), то решил похитить телефон.

Спустя некоторое время к нему в кабинет заглянул тот самый пациент и поинтересовался, не находил ли он мобильник, однако медработник ответил отрицательно. В тот же день с тем же вопросом к нему приходил сотрудник милиции — мужчина также сообщил, что никто из пациентов ничего не забывал.

Вечером по пути домой медработник перевел на свою банковскую карту со счета потерпевшего 2400 рублей, которые после потратил на возврат долга и личные нужды.

Вскоре подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказала заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК («Кража») и ч. 2 ст. 212 УК («Хищение имущества путем модификации компьютерной информации»). Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный ущерб добровольно возместил.

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