Politico: ЕC готовит контрмеры на повышение Трампом пошлин на сталь и алюминий 31.05.2025, 20:33

Президент США планирует увеличить пошлины на сталь и алюминий из ЕС с 25% до 50%.

Европейская комиссия объявила о том, что готова принять ответные меры на последнюю угрозу президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на сталь и алюминий, пишет Politico (перевод - «Униан»).

- Мы выражаем глубокое сожаление в связи с объявленным повышением пошлин США на импорт стали с 25 до 50 процентов. Это решение вносит дополнительную неопределенность в мировую экономику и увеличивает расходы для потребителей и предприятий по обе стороны Атлантики, - говорится в заявлении Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание.

Также в Европейской комиссия отметили, что повышение пошлин со стороны США «подрывает предпринимаемые усилия по достижению решения на основе переговоров». В органе исполнительной власти ЕС напомнили, что блок приостановил свои контрмеры 14 апреля, чтобы создать пространство для продолжения переговоров с Вашингтоном.

- ЕС готов ввести контрмеры, в том числе в ответ на последнее повышение пошлин США, - сказано в сообщении.

В издании напомнили, что вчера, 30 мая, Трамп объявил о том, что новые 50-процентные пошлины на сталь и алюминий из стран ЕС вступят в силу 4 июня. Сейчас пошлины составляют 25%.

Председатель Комитета по вопросам международной торговли Европейского парламента Бернд Ланге на своей странице в соцсети X призвал Евросоюз немедленно принять контрмеры, если Трамп выполнит свои торговые угрозы.

- У нас уже готовы контрмеры на необоснованные пошлины на сталь и алюминий. Если то, что было объявлено, действительно станет реальностью, то мы должны немедленно применить эти контртарифы, - написал он.

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