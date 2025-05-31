«Даже джакузи было» 31.05.2025, 20:36

Белорусы - об условиях в польских летних лагерях и ценах на путевки.

Близятся школьные каникулы, и родители активно бронируют детские лагеря. В Польше они могут быть разными: с круглосуточным или дневным пребыванием; спортивные, творческие, языковые… есть даже белорусские.

MOST собрал информацию об условиях в летних лагерях и о том, как в них попасть. И попросил белорусов, которые отправляли туда детей, поделиться впечатлениями.

Какие бывают лагеря

В Польше есть три основных вида детских лагерей.

Kolonia — лагерь, куда дети приезжают минимум на неделю. Школьники отправляются на базу отдыха или в гостиничный комплекс за городом. Ребята находятся под надзором педагогов, участвуют в соревнованиях, мастер-классах, экскурсиях.

Półkolonia — это лагерь дневного пребывания. На ночевку дети возвращаются домой. Смена длится пять дней, а отправляют туда обычно младшеклассников или даже дошкольников. Ребят кормят, проводят для них различные мероприятия, в том числе походы и поездки.

Obozy — это тематические лагеря: спортивные, творческие, туристические, языковые. Такие места больше рассчитаны на подростков. В отличие от обычных лагерей здесь на первом месте стоит не отдых, а освоение навыков. Обычно смена длится две недели. Отличается и местоположение: такие лагеря находятся подальше от города, на спортивных либо туристических базах.

«Нас всех отпустили гулять по парку самостоятельно»

Олег (имя изменено) побывал в польском языковом лагере Lektor недалеко от города Закопане несколько лет назад, когда ему было 15. Вместе с ним белoрусов и украинцев там было четверо. Остальные — поляки, которые учили английский, и иностранцы из США, Великобритании и Мексики, которые учили польский.

— Туда приезжали настоящие подростки из Америки — как в сериалах, — вспоминает белoрус. — Было видно, что они чуть-чуть свысока смотрят на других.

Обучению уделяли три часа в день, рассказывает Олег. Поэтому оставалось много времени для отдыха: дети выезжали на экскурсии, ходили в горы, играли в бадминтон, настольный теннис, футбол, вместе с учителем физкультуры жарили мясо на огромном мангале.

Особенно запомнилась ему поездка в самый большой парк развлечений в Польше Energylandia.

— Нас привезли туда, и сказали, что в 19:00 встречаемся у входа. То есть нас всех отпустили гулять по парку самостоятельно, — до сих пор удивляется белoрус.

Он признается, что такая свобода его шокировала. Особенно она контрастировала с тем, что он видел в белoрусских летних лагерях: контроль каждого шага, один час в день, когда можно было пользоваться телефонами, и фразы: «Мне за вас отвечать, меня потом в тюрьму посадят».

За пребывание в польском лагере родители Олега отдали около 600 долларов. Смена длилась две недели. Белoрус говорит, что не может вспомнить минусов: «Все прекрасно, даже джакузи было».

Что касается польского языка, его парень прокачал лучше, чем на занятиях с репетиторами в Беларуси. А еще улучшил свой английский, так как общался с ребятами из разных стран. Появились и новые знакомые.

— Я до сих общаюсь с двумя девочками-польками и одним белoрусом, с которыми познакомился в том лагере. Они живут в разных городах, но я часто путешествую и могу к ним заезжать, — делится Олег.

«Вельмі насычаная праграма»

Михаил (имя изменено) в этом году второй раз отправляет своего старшего сына в летний лагерь, организованный школой. Он находится в 100 километрах от города, где живет семья, а за детьми там присматривают педагоги школы.

— Мы вырашылі яго такім чынам ўзнагародзіць за мінулы навучальны год, — рассказывает мужчина.

Смена длится 10 дней, приглашают учеников от 7 до 15 лет, а также их братьев и сестер. Дети живут в общежитии по четыре человека в комнате. В прошлом году сын Михаила был самым младшим из всех ребят, однако это не помешало ему насладиться отдыхом.

Белoрус говорит, что был удивлен, насколько насыщенная программа в лагере. Опекуны создали в Facebook группу для родителей и каждый день выкладывали фото- и видеоотчет о том, что делают дети.

Ребят водили на экскурсии в ближайший город и замок, в аквапарк, бассейн, на озеро, на картинг, возили на ферму, устраивали спортивные игры на стадионе. А вот телефонами пользоваться не разрешали — только 30 минут в день для звонков родителям.

— Вельмі насычаная праграма, — подытоживает Михаил. — Мы нават пазайздросцілі сыну. Таму калі ў гэтым годзе мы атрымалі прапанову ад арганізатараў, то адразу запісаліся. Спыталі, канешне, у сына, ці хоча, і ён адказаў: «Канешне, хачу!»

Мужчина отмечает, что отправить ребенка в лагерь — дело недешевое — 2700 злотых за 10-дневную смену. Но если учесть насыщенность программы, все мероприятия, которые организуют для детей, то цена, по его мнению, адекватная.

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