Стало известно, как США при Трампе одним ударом ликвидировали 300 российских наемников 6 31.05.2025, 20:58

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео рассказал о рискованной операции американских сил.

В первую президентскую каденцию Дональда Трампа США провели в Сирии опасную военную операцию, в ходе которой одним ударом ликвидировали три сотни российских наемников.

Об этом рассказал бывший глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео во время выступления на Black Sea Security Forum, сообщает dialog.ua со ссылкой на украинского народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам экс-госсекретаря, россияне пытались под покровом ночи перейти стратегическую реку, когда американская армия нанесла по ним удар.

Бывший чиновник отметил, что это была опасная, но принципиальная операция, которая засвидетельствовала готовность Вашингтона действовать решительно, когда речь идет об угрозе национальным интересам.

- Это было очень рискованно. И это произошло при первой администрации Трампа, – сказал выступающий.

Помпео выразил сомнения, что любой другой президент на месте Трампа решился бы на проведение такой сложной операции.

Дипломат акцентировал внимание на том, что именно проявление силы является тем фактором, который способен остановить Россию, и призвал действовать в соответствующем ключе в контексте поддержки Украины со стороны западных союзников.

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