Зеленский: Мы не знаем, с чем россияне поедут в Стамбул 1 31.05.2025, 21:00

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Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и в США.

По состоянию на сейчас никто не знает, с чем представители России собираются ехать на очередные «мирные» переговоры в Стамбул.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он рассказал, что Украина сейчас готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и в США. В частности, украинская сторона ежедневно на связи со всеми, «кто может сделать дипломатию непустой».

«По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов - также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно», - проинформировал украинский президент.

Зеленский добавил, что говорил по этому поводу вчера президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было достигнуто прекращение огня в Украине.

- Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали, - заявил Зеленский.

Также президент Украины выразил надежду, что США «будут решительными в вопросе санкций, чтобы помочь миру».

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