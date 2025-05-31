В Беларуси ввели несколько изменений, которые касаются недвижимости и строительства

В Беларуси ввели несколько изменений, которые касаются недвижимости и строительства1
- 31.05.2025, 21:18
- 2,260
Они заработают уже с июня.
В июне в Беларуси появятся новшества по строительству и кредитования жилья. А еще — изменения по регистрации нотариусами недвижимости, пишет «Зеркало».
Новая схема строительства и кредитования жилья
С 1 июня вступают в силу два жилищных документа — указы 94 и 95. Так, первым документом вводят механизм госзаказа на постройку жилых домов. Как это работает? Строительная организация — заказчик получает льготный кредит на возведение жилого дома и приступает к этому. В это время исполком формирует списки граждан, которые имеют право на господдержку и получат в этом доме квартиры.
После сдачи дома в эксплуатацию с людьми заключат договоры купли-продажи и переоформят на них долг по кредиту. «То есть [людям. — Прим. ред. ] не нужно в процессе строительства искать дольщиков, с которыми потом бывают нюансы», — пояснили в Минстройархитектуры.
В 94-м указе есть еще одно важное новшество. Если кто-то из очередников откажется покупать жилье по госзаказу, квартиру предложат другим лицам, у которых нет права на господдержку. Например, молодым семьям с ребенком или без детей. Кроме того, часть квартир в доме, построенном по госзаказу, могут отдать людям в качестве арендного и социального жилья.
Что касается 95-го указа, то он объединяет все документы о господдержке при строительстве жилья, которые были приняты в стране в разные годы. Размеры такой помощи, как и категории ее получателей, не изменились. Порядок и условия предоставления господдержки при строительстве или приобретении жилья тоже остались прежними.
Зарегистрировать сделку с недвижимостью можно через нотариуса или удаленно
С 11 июня заработает обновленнaя версия Закона о госрегистрации недвижимости, прав на нее и сделок с ней. Для населения появятся в том числе такие изменения:
- будет возможно обратиться за регистрационными действиями не по месту нахождения недвижимости, а также к нотариусу и некоторым иным лицам;
- появляется право удостоверить сделку удаленно;
- установлена обязанность в 6-месячный срок обратиться за госрегистрацией;
- предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования действий (бездействия) регистратора.
Для регистратора уточнены квалификационные требования. Также для них и нотариусов меняется порядок взаимодействия при регистрации недвижимости.
Еще изменение по недвижимости
В первый месяц лета в Беларуси введут новшества при регистрации нотариусами недвижимости. Это предусмотрено постановлением Минюста.
«Существенные изменения по государственной регистрации вступают в силу 11 июня 2025 года», — сообщала ранее нотариус Людмила Тарасова, отвечая на вопрос, «когда у нотариуса можно будет не только удостоверить, но и зарегистрировать договор купли-продажи квартиры и переход прав по нему».
«Например, вы покупаете квартиру, и нотариус удостоверил договор купли-продажи. В тот же день он направляет в Единый реестр имущества для государственной регистрации электронные копии этого документов на бумажном носителе, а также уведомление об их направлении. В этом случае покупателю и продавцу не нужно будет ехать и подавать заявление о госрегистрации», — поясняла эксперт.
По ее словам, нотариус получает от регистратора сведения о реквизитах и размере платы за госрегистрацию и сообщает эти данные клиенту. Это можно сделать либо бумажным уведомлением, либо через СМС, электронную или обычную почту.