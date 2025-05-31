Военный эксперт рассказал, какая украинская мечта становится реальностью 31.05.2025, 21:31

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Александр Мусиенко

Это может коренным образом изменить ход войны.

Украинский военный аналитик, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко озвучил важную для Украины новость, которая может коренным образом изменить ход войны.

Речь идет о том, что Германия готова выделить большую сумму денег Украине для разработки и производства крылатых ракет, что для украинцев очень важно.

- Нет информации о TAURUSах, но есть очень интересная новость, которую стоит обговорить, потому что раньше она выдвигалась на уровне идеи, в частности я ее поддерживал и артикулировал публично, ведь это очень важно. А сейчас мы видим, что это может стать реальностью. О чем идет речь? Дело в том, что немецкое издание Bild отмечает: Германия может выделить миллионы евро для Украины для создания собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - подчеркнул военный эксперт.

При этом Александр Мусиенко отметил:

- Речь идет о миллионах евро на самостоятельную разработку и серийное производство, сказано в материале издания Bild. Это очень важно. Когда речь шла не только о крылатых ракетах, а о баллистике, меня часто спрашивали, что с ракетной программой. Я отвечаю, что она должна быть, да, это важно, но вопрос как стоит - финансирование. Без финансирования наших партнеров нам тут обойтись будет очень сложно, стоит это признать.

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