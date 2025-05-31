Зеленский сделал новое заявление о Курской операции ВСУ 31.05.2025, 21:55

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Президент Украины констатировал, что ситуация на фронте остается непростой.

Курская операция ВСУ удерживает значительное количество российских войск от активных наступлений на фронте в Украине. Об этом сказал в вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский.

- Ситуация на фронте остается непростой. На некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои идут на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, - детализировал украинский президент.

Он добавил, что ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины.

- Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она пришла, - убежден президент Украины.

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