Зеленский сделал новое заявление о Курской операции ВСУ
- 31.05.2025, 21:55
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Президент Украины констатировал, что ситуация на фронте остается непростой.
Курская операция ВСУ удерживает значительное количество российских войск от активных наступлений на фронте в Украине. Об этом сказал в вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский.
- Ситуация на фронте остается непростой. На некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои идут на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, - детализировал украинский президент.
Он добавил, что ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины.
- Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она пришла, - убежден президент Украины.