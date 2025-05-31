На белорусско-польской границе с обеих сторон скопились большие очереди 31.05.2025, 22:08

Люди вынуждены стоять в них по 20 часов.

На белорусско-польской границе с обеих сторон образовались большие очереди. Люди стоят в ожидании, которое длится иногда больше суток, передает «Белсат».

Согласно белорусскому пограничному комитету 31 мая по состоянию на 18:00 на пропускном пункте «Брест» было 620 легковых автомобилей и 5 автобусов.

В пограничных чатах водители сообщают, что стоять приходится от 20 часов до суток и более.

С выездом из Польши в Беларусь ситуация не лучше.

Польская пограничная служба по состоянию на 17 часов по белорусскому времени фиксировала время прохождения пограничного перехода в Тересполе для легковых автомобилей – 5 часов, для автобусов – 1 час.

Но реальность немного отличается от официальных цифр.

Автомобилисты пишут, что ожидание занимает от 18 часов. А очередь до заезда в пункт пропуска растянулась на 2,5 километра.

Одному из водителей удалось сфотографировать очередь, образовавшуюся с польской стороны на переходе «Тересполь».

Одна из проблем – это водители, которые пытаются влезть вне очереди. Они используют давно отработанную схему, которую хорошо описал один из участников чата.

«Старая схема. Сначала нагло влазит, но сразу прижимается к обочине и такой: «Нет-нет, я не еду! Я здесь возле обочины постою, объезжайте, пожалуйста!», пропускает пару машин из очереди и такой: «Ребята, я стоял! Просто что-то с машиной случилось, пришлось на обочину съехать и очередь пропускать! Я сейчас в очередь перед вами вернусь, хорошо?». Особенно наглые после себя еще с десяток машин могут пропустить», – рассказывает участник чата.

Пока неясно, в чем причина образования больших очередей.

Примечательно, что на литовском направлении также наблюдаются задержки, чаще на въезд в Беларусь. Но из сообщений следует, что здесь ситуация все же не такая критическая, как на польско-белорусском пограничном переходе.

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