Шедшее в Россию судно село на мель между Данией и Швецией 31.05.2025, 22:17

Грузовое судно Meshka шло в РФ под флагом Панамы.

Грузовое судно Meshka под флагом Панамы село на мель в проливе Эресунн (Зунд) между Данией и Швецией в субботу, 31 мая. Об этом сообщает ряд шведских СМИ, в том числе канал Шведского телевидения Sveriges Television (SVT), со ссылкой на береговую охрану, пишет «Немецкая волна».

Судно шло без груза

Там заявили, что на борту 24 человека и нет груза. Как пишет газета Dagens Nyheter, осадка судна - 7 метров, а глубина на отмели - всего 3 метра. При этом судно не набирает воду и не погружается в море. По данным Sweden Herald, на борту более 930 тысяч литров топлива. Сообщений о его утечке не поступало.

К судну длиной 180 метров подошел катер шведской береговой охраны. Там заявили, что экипаж допросят, чтобы выяснить причины инцидента. Незадолго до посадки на мель судно получило предупреждение о том, что движется по неверному курсу, пишут СМИ.

Ширина пролива Зунд в этом месте составляет всего 15 км. В нескольких километрах от места ЧП находится Эресуннский мост, который соединяет Копенгаген и шведский город Мальмё.

Судно не входит в список «теневого флота»

Meshka - балкер или навалочник, то есть перевозит грузы, которые погружают на борт насыпью или навалом. Это может быть зерно, уголь, руда, цемент. Meshka не входит в список судов «теневого флота» РФ, перевозящих российскую нефть. Судно шло в российский порт Высоцк, где находится в том числе и нефтяной терминал.

По данным отраслевого портала MarineTraffic, последней остановкой судна был порт Таррагона в Испании. Портал VesselFinder пишет, что ранее оно заходило в порты Триполи и Туапсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com