Шедшее в Россию судно село на мель между Данией и Швецией
- 31.05.2025, 22:17
Грузовое судно Meshka шло в РФ под флагом Панамы.
Грузовое судно Meshka под флагом Панамы село на мель в проливе Эресунн (Зунд) между Данией и Швецией в субботу, 31 мая. Об этом сообщает ряд шведских СМИ, в том числе канал Шведского телевидения Sveriges Television (SVT), со ссылкой на береговую охрану, пишет «Немецкая волна».
Судно шло без груза
Там заявили, что на борту 24 человека и нет груза. Как пишет газета Dagens Nyheter, осадка судна - 7 метров, а глубина на отмели - всего 3 метра. При этом судно не набирает воду и не погружается в море. По данным Sweden Herald, на борту более 930 тысяч литров топлива. Сообщений о его утечке не поступало.
К судну длиной 180 метров подошел катер шведской береговой охраны. Там заявили, что экипаж допросят, чтобы выяснить причины инцидента. Незадолго до посадки на мель судно получило предупреждение о том, что движется по неверному курсу, пишут СМИ.
Ширина пролива Зунд в этом месте составляет всего 15 км. В нескольких километрах от места ЧП находится Эресуннский мост, который соединяет Копенгаген и шведский город Мальмё.
Судно не входит в список «теневого флота»
Meshka - балкер или навалочник, то есть перевозит грузы, которые погружают на борт насыпью или навалом. Это может быть зерно, уголь, руда, цемент. Meshka не входит в список судов «теневого флота» РФ, перевозящих российскую нефть. Судно шло в российский порт Высоцк, где находится в том числе и нефтяной терминал.
По данным отраслевого портала MarineTraffic, последней остановкой судна был порт Таррагона в Испании. Портал VesselFinder пишет, что ранее оно заходило в порты Триполи и Туапсе.