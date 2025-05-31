ПСЖ разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов 31.05.2025, 23:57

5:0.

Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались ПСЖ и «Интер». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Разгромную победу со счетом 5:0 одержали игроки ПСЖ.

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счет в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довел преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвертый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счет.

ПСЖ завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com