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ПСЖ разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов

  • 31.05.2025, 23:57
ПСЖ разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов

5:0.

Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались ПСЖ и «Интер». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Разгромную победу со счетом 5:0 одержали игроки ПСЖ.

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счет в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довел преимущество «ПСЖ» до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвертый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счет.

ПСЖ завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории.

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