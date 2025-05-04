закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 1:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение на родину

  • 4.05.2025, 0:10
  • 1,242
В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение на родину

Сейчас мигрантам платят по 900 евро за возвращение домой.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

- Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией, - сказал Кристерссон.

По словам премьер-министра Швеции, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами. В издании напомнили, что сейчас вознаграждение составляет 900 евро на одного взрослого.

Кристерссон поделился в разговоре с журналистами, что нынешний финансовый стимул не дал ожидаемого результата. В 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений. Поэтому правительство Швеции хочет увеличить финансовый стимул на 3400% уже с 1 января 2026 года.

- Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции, - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр Швеции отметил, что этот метод может понравиться далеко не всем жителям страны.

- Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения, - добавил Кристерссон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Перспективы победы Украины
Перспективы победы Украины Александр Немец, kasparov.ru
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров