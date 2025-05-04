В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение на родину 4.05.2025, 0:10

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Сейчас мигрантам платят по 900 евро за возвращение домой.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

- Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией, - сказал Кристерссон.

По словам премьер-министра Швеции, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами. В издании напомнили, что сейчас вознаграждение составляет 900 евро на одного взрослого.

Кристерссон поделился в разговоре с журналистами, что нынешний финансовый стимул не дал ожидаемого результата. В 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений. Поэтому правительство Швеции хочет увеличить финансовый стимул на 3400% уже с 1 января 2026 года.

- Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции, - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр Швеции отметил, что этот метод может понравиться далеко не всем жителям страны.

- Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения, - добавил Кристерссон.

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