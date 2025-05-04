Как Трамп переиграл главу Кремля 4.05.2025, 6:00

Российские пропагандисты засуетились.

Американский лидер Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой, призвав США отмечать обе победы. В то же время глава Кремля Путин готовится к параду в Москве 9 мая, а вклад Штатов в победу пытается преуменьшить.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с «24 Каналом» отметил, что аналогичным занимаются с экранов федеральных каналов и пропагандисты страны-агрессора, в частности Симоньян.

Что демонстрирует Россия, присваивая победу только себе?

По словам журналиста, Симоньян обесценивает важность американского ленд-лиза во время Второй мировой войны и сознательно врет. Он отметил, что доля от общего ленд-лиза, который был возвращен, составляет всего несколько процентов, в пределах 10%.

- Трамп украл у Путина победу и заявляет, что ни одна страна в мире не внесла больший вклад в победу и в Первой, и во Второй мировой войнах, чем США. На самом деле их вклад огромен. Все историки прекрасно понимают, что без ленд-лиза Советский Союз не выдержал бы, – отметил Яковенко.

Техника, керосин, продовольствие – все это, как подчеркнул журналист, позволило СССР тогда выстоять. Однако Россия продолжает демонстрировать хамство и неблагодарность.

Отметим, ленд-лиз предусматривал помощь, которую США с 1941 до 1945 года предоставляли союзникам антигитлеровской коалиции, которая предусматривала в частности передачу боеприпасов, военной техники, продовольствия, стратегического сырья.

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