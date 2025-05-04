закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нас бьют, как мух»: российские пропагандисты умоляют закончить войну

2
  • 4.05.2025, 8:04
  • 4,958
«Нас бьют, как мух»: российские пропагандисты умоляют закончить войну
Александр Сладков

Ликвидация Су-30 морским дроном произвела впечатление.

Российский пропагандист Александр Сладков после сбития Су-30 с водного дрона призвал президента РФ Владимира Путина завершать войну, пишет «Фокус».

Такое заявления россиянин сделал в своем Telegram-канале.

«Нас бьют, как мух», — написал Сладков.

Так пропагандисты в РФ переживают очередное поражение своей армии на фронте — уничтожение российского истребителя Су-30, сбитого ракетой, выпущенной из украинского морского дрона. Так, Сладков пришел к такому выводу, что ему стало жаль российскую армию.

«Мне нас жаль. Нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще что-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух», — написал он.

По словам россиянина, всю Россию «трясет» от налетов украинских беспилотников, а российский боевой флот не знает, куда спрятаться.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Перспективы победы Украины
Перспективы победы Украины Александр Немец, kasparov.ru