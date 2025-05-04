«Нас бьют, как мух»: российские пропагандисты умоляют закончить войну 2 4.05.2025, 8:04

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Александр Сладков

Ликвидация Су-30 морским дроном произвела впечатление.

Российский пропагандист Александр Сладков после сбития Су-30 с водного дрона призвал президента РФ Владимира Путина завершать войну, пишет «Фокус».

Такое заявления россиянин сделал в своем Telegram-канале.

«Нас бьют, как мух», — написал Сладков.

Так пропагандисты в РФ переживают очередное поражение своей армии на фронте — уничтожение российского истребителя Су-30, сбитого ракетой, выпущенной из украинского морского дрона. Так, Сладков пришел к такому выводу, что ему стало жаль российскую армию.

«Мне нас жаль. Нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще что-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух», — написал он.

По словам россиянина, всю Россию «трясет» от налетов украинских беспилотников, а российский боевой флот не знает, куда спрятаться.

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