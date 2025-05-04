NYT: Трамп крайне зол на Путина и кардинально меняет отношение к Украине 1 4.05.2025, 8:06

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На это повлияло и примирение с Зеленским в Ватикане.

Отношения Киева и Вашингтона, переживавшие не лучшие времена после скандала в Овальном кабинете в конце февраля, в последние дни заметно улучшились.

После того случая в Белом доме ситуация казалась критической, однако после подписания соглашения по минеральным ресурсам аналитики говорят о прорыве и хвалят украинскую дипломатию, отмечая, что заключенная сделка может усилить поддержку со стороны США в будущем.

Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Провал переговоров с Путиным

При этом в материале отмечается, что на улучшение украинско-американских отношений повлияли не только успешные дипломатические усилия Киева, но и провал переговоров американской делегации с Кремлем.

Автор статьи напоминает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф несколько раз встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

В рамках переговорного процесса спецпосланник американского лидера был подчеркнуто комплиментарен и даже озвучивал тезисы кремлевской пропаганды, но ни такая риторика, ни уступки, на которые были готовы пойти США, не принесли результата.

В ходе переговоров Москва продолжала бомбить мирные украинские города и требовала значительно больше, чем то, на что могла согласиться американская сторона.

По словам собеседников издания, такие действия Кремля разозлили хозяина Белого дома Дональда Трампа. Они отмечают, что сейчас президент США крайне зол на Путина.

Также сыграло роль сближение Трампа и президента Украины Владимира Зеленского при посредничестве европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Встреча украинского и американского лидеров в Ватикане прошла спокойно и продуктивно, за 15 минут обсуждений стороны согласовали ключевые позиции.

Путин – вассал Китая

Кроме того, Трамп больше не видит в Путине «сильного лидера», как в годы своего первого срока. Наоборот, теперь российский диктатор выглядит в глазах президента как вассал Китая: Россия стала зависимой от Пекина, а ее экономика – ослабленной из-за войны.

В таких условиях у США нет смысла продолжать делать ставку на Путина. Несмотря на переменчивый характер политики Трампа, издание считает маловероятным, что он снова отвернется от Украины.

Подписанное соглашение говорит о его интересе к стабильности региона, а возможный отказ от поддержки Киева может обернуться серьезными последствиями – вплоть до кризиса, сравнимого или даже более тяжелого, чем вывод американских войск из Афганистана.

Подытоживая сказанное, Сладков потребовал от кремлевского режима сворачивать войну или «переходить к заморозке, перемирию или еще куда-то».

По словам россиянина, их армия на фоне продолжения полномасштабной войны может «сточить» своих солдат. Таким образом пропагандист подтвердил проблемы ВС РФ с личным составом вследствие больших потерь на поле боя.

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