Россия ударила «шахедами» по спальным районам Киева

Россия ударила «шахедами» по спальным районам Киева1
- 4.05.2025, 8:12
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Горят жилые дома, поврежден Dream Town.
В ночь с 3 на 4 мая российские оккупационные войска атаковали Киев ударными дронами типа «шахед», обломки которых упали в спальных районах города.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Сначала в КГВА сообщили, что по вражеским беспилотникам в воздушном пространстве Киева работают расчеты ПВО, из-за чего в столице были слышны мощные взрывы.
«Ударные дроны фиксируются в разных частях города», — отметили в КГВА.
Впоследствии там уточнили, что в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков вражеских «шахедов».
Из-за этого в Святошинском районе вспыхнул пожар в трех частных домах, а в Оболонском районе произошло возгорание автомобилей.
«В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей», — отметили в КГВА.
Также в сети появилось видео пожара, который вспыхнул из-за падения обломков вражеских дронов в многоэтажке в одном из спальных районов Киева.
Кроме того, повреждения получил торговый центр Dream Town.
Отметим, что городской голова Киева Виталий Кличко также сообщал, что в городе работают силы ПВО, поскольку «на Оболонь еще заходят БпЛА».
На момент публикации материала стало известно о 11 пострадавших.
«Количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них - 2 детей!» - говорится в публикации украинского МЧС.