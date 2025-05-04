закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Израиль начинает новое наступление в Газе

  • 4.05.2025, 8:17
  • 1,690
Reuters: Израиль начинает новое наступление в Газе

Рассылаются тысячи повесток резервистам.

Военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Резервисты будут размещены на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу, заменив солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.

Однако от военных пока не было комментариев. Перед этим канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что Биньямин Нетаньяху переносит свой визит в Азербайджан, запланированный на 7-11 мая. Там сослались на последние события в Газе и Сирии.

Также там не объявили новую дату визита. Ожидалось, что Нетаньяху встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

Что предшествовало

Напомним, несколько часов назад Bloomberg писало, что Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, и это может произойти в течение нескольких дней. Также анонсировалось, что страна начнет призыв десятков тысяч резервистов.

По словам источника издания, решение о расширении наземной операции было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Перспективы победы Украины
Перспективы победы Украины Александр Немец, kasparov.ru