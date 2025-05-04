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Легендарный инвестор Уоррен Баффет собрался на пенсию

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  • 4.05.2025, 8:22
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Легендарный инвестор Уоррен Баффет собрался на пенсию
Уоррен Баффет
Фото: Bloomberg

Миллиардер назвал дату.

94-летний глава группы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет объявил на ежегодном собрании акционеров, что до конца года намерен оставить пост генерального директора, пишет Би-би-си.

На свое место Баффет рекомендовал акционерам назначить своего заместителя Грега Эйбела, которому инвестор, по его словам, заранее ничего не говорил о своем решении.

При этом Баффет сказал, что не намерен продавать свою долю в конгломерате.

Forbes оценивает состояние Баффета в 168 млрд долларов. За 60 лет руководства Berkshire Hathaway он зарекомендовал себя умением выбирать акции для инвестирования.

Баффет высказал несколько критических замечаний об экономической политике президента Дональда Трампа, прежде всего о начатой им тарифной войне. «Торговля не должна быть оружием. Я не думаю, что это правильно и что это мудро», — цитирует инвестора New York Times.

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