«Мы стоим на пороге исторических событий, связанных с обнулением России» 3 4.05.2025, 8:26

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Принуждение Москвы состоит из двух элементов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что соглашение о ресурсах является признанием субъектности Украины Западом.

«Россия за весь переговорный процесс использовала около 5 тыс. ракет и дронов для ударов по территории Украины. Это существенно превышает то, что было до так называемого переговорного процесса, в котором фиктивно принимает участие Россия. Вот это тоже уже есть в понимании США, эта «математика» есть на столе. Они точно понимают, что делает Путин, и к ним, на мой взгляд, приходит понимание того, что без принуждения с Россией вести дискуссию невозможно», - заявил Михаил Подоляк.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире телеканала ICTV на YouTube.

Советник главы ОПУ рассказал, как изменится позиция США по войне в Украине в скором будущем: «Что такое принуждение? Расскажу очень коротко. Принуждение состоит из двух элементов, которые должны в полном объеме быть использованы. К сожалению, в полном объеме оба пока не использованы. Первый - это санкции или, скажем так, «обнуление» экономических возможностей России. Вот эти санкции должны перейти к формату очень жесткого эмбаргового типа. Я думаю, что администрация Трампа к таким санкциям будет готова».

«Это первое, но санкции сами не работают. Если бы это была холодная война, то да, эта политика имела бы значение, она бы в среднесрочной перспективе дала бы существенные результаты и Россия была бы раздавлена, в этом у меня нет никаких сомнений, через 3, 5, 10 лет, но мы с вами понимаем, что у нас такого времени нет, поэтому второй инструмент - милитарные удары по территории России, жесткие, масштабированные удары по европейской части России. Поставки военной техники от США будут полностью разблокированы», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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