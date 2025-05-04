Военный эксперт: Украина способна лишить Путина дара речи 4.05.2025, 8:38

11,292

Киев начал применять новую, отрезвляющую РФ стратегию.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что удары по РФ будут только усиливаться, поскольку война переходит на территорию врага.

По поводу того, что в ночь на 3 мая практически не спали жители Крыма и Ростовской области, Олег Жданов сказал: это только начало. Ударов будет становиться все больше, потому что Украина переносит войну на вражескую территорию.

Комментируя удар дронами по Крыму ночью со 2 на 3 мая, военный эксперт отметил важный нюанс: «Подождем. Я думаю, что завтра или послезавтра появится информация, а в понедельник мы с вами уже поговорим более конкретно об этих ударах. Кстати, я так понимаю, они будут продолжаться, потому что мы переносим войну на территорию врага».

«Это очень эффективный способ, что на каждую прилетевшую к нам ракету или дрон будет «ответ», и это должен понимать каждый гражданин РФ. Если они молча поддерживают Путина в этой агрессивной войне, то будьте готовы встретить эту войну у себя во дворе, что и происходит на данный момент. Это что касается военной обстановки, которая происходит в нашей стране и вокруг нее», - заявил Олег Жданов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com