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Военный эксперт: Украина способна лишить Путина дара речи

  • 4.05.2025, 8:38
  • 11,292
Военный эксперт: Украина способна лишить Путина дара речи

Киев начал применять новую, отрезвляющую РФ стратегию.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что удары по РФ будут только усиливаться, поскольку война переходит на территорию врага.

По поводу того, что в ночь на 3 мая практически не спали жители Крыма и Ростовской области, Олег Жданов сказал: это только начало. Ударов будет становиться все больше, потому что Украина переносит войну на вражескую территорию.

Комментируя удар дронами по Крыму ночью со 2 на 3 мая, военный эксперт отметил важный нюанс: «Подождем. Я думаю, что завтра или послезавтра появится информация, а в понедельник мы с вами уже поговорим более конкретно об этих ударах. Кстати, я так понимаю, они будут продолжаться, потому что мы переносим войну на территорию врага».

«Это очень эффективный способ, что на каждую прилетевшую к нам ракету или дрон будет «ответ», и это должен понимать каждый гражданин РФ. Если они молча поддерживают Путина в этой агрессивной войне, то будьте готовы встретить эту войну у себя во дворе, что и происходит на данный момент. Это что касается военной обстановки, которая происходит в нашей стране и вокруг нее», - заявил Олег Жданов.

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