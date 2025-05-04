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Жительница Могилева зашла в магазин и удивилась

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  • 4.05.2025, 8:54
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Жительница Могилева зашла в магазин и удивилась

Белорусская картошка стоит дороже иранских арбузов.

Килограмм мытого отечественного картофеля в одном из магазинов Могилева стоил дороже, чем свежего арбуза из Ирана. Внимание на это обратила местная жительница, пишет «Зеркало».

Килограмм беларусской картошки продавали за 5,59 рубля, арбузы — по 5,29 рубля за кг.

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Одних пользователей TikTok цена отечественного продукта удивила. Так, например, Irena написала, что «никогда не было в Беларуси проблемы купить картошку, но в этом году какой-то трэш с ценой и качеством».

«Так не только картофан. Помидоры по 15−17 рублей, когда ананасы по 10 рублей», — поддержал ее Zoltar van Manishek.

Другие комментаторы посчитали такую цену справедливой и посоветовали тем, кого она не устраивает, «самим вырастить».

На сервисе «Едоставка» килограмм мытого белорусского картофеля вечером 3 мая продавали по 4,69. А вот египетский батат (сладкий картофель) стоил на скидке 6,99 за кг, без — 14,99 рубля.

Напомним, в последние месяцы беларусы из разных регионов жаловались на дефицит и качество картофеля, а также некоторых других овощей.

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