Жительница Могилева зашла в магазин и удивилась 1 4.05.2025, 8:54

2,510

Белорусская картошка стоит дороже иранских арбузов.

Килограмм мытого отечественного картофеля в одном из магазинов Могилева стоил дороже, чем свежего арбуза из Ирана. Внимание на это обратила местная жительница, пишет «Зеркало».

Килограмм беларусской картошки продавали за 5,59 рубля, арбузы — по 5,29 рубля за кг.

Одних пользователей TikTok цена отечественного продукта удивила. Так, например, Irena написала, что «никогда не было в Беларуси проблемы купить картошку, но в этом году какой-то трэш с ценой и качеством».

«Так не только картофан. Помидоры по 15−17 рублей, когда ананасы по 10 рублей», — поддержал ее Zoltar van Manishek.

Другие комментаторы посчитали такую цену справедливой и посоветовали тем, кого она не устраивает, «самим вырастить».

На сервисе «Едоставка» килограмм мытого белорусского картофеля вечером 3 мая продавали по 4,69. А вот египетский батат (сладкий картофель) стоил на скидке 6,99 за кг, без — 14,99 рубля.

Напомним, в последние месяцы беларусы из разных регионов жаловались на дефицит и качество картофеля, а также некоторых других овощей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com