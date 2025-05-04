Путин зря потратил три года войны
- Виктор Небоженко
- 4.05.2025, 8:56
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США вместе с Китаем проведут сделку с частью деформированной РФ.
Теперь ясно, что на самом деле двигало путинскую Россию в агрессии против Украины – людские ресурсы, политические амбиции, огромные запасы сланцевого газа и редкоземельных материалов. Все остальные цели СВО - украинские территории, НАТО, ЕС, вера, безопасность, мова, национализм, - были жгучей демагогией и операцией прикрытия истинных интересов Кремля.
Но Путин зря потратил три года войны, уничтожил сотни тысяч своих и чужих людей, разрушив до основания цветущий когда-то Юго-восток Украины.
«Экономический приз» этой страшной войны достался не путинской России, а США, которые теперь сделают все, чтобы со временем нейтрализовать результаты войны для Кремля и запереть Россию в ее исторических границах.
По мере ослабления режима личной власти Путина, США вместе с Китаем проведут такую же сделку с частью деформированной РФ.
Виктор Небоженко, «Фейсбук»