Путин зря потратил три года войны Виктор Небоженко

4.05.2025, 8:56

4,808

Виктор Небоженко

США вместе с Китаем проведут сделку с частью деформированной РФ.

Теперь ясно, что на самом деле двигало путинскую Россию в агрессии против Украины – людские ресурсы, политические амбиции, огромные запасы сланцевого газа и редкоземельных материалов. Все остальные цели СВО - украинские территории, НАТО, ЕС, вера, безопасность, мова, национализм, - были жгучей демагогией и операцией прикрытия истинных интересов Кремля.

Но Путин зря потратил три года войны, уничтожил сотни тысяч своих и чужих людей, разрушив до основания цветущий когда-то Юго-восток Украины.

«Экономический приз» этой страшной войны достался не путинской России, а США, которые теперь сделают все, чтобы со временем нейтрализовать результаты войны для Кремля и запереть Россию в ее исторических границах.

По мере ослабления режима личной власти Путина, США вместе с Китаем проведут такую же сделку с частью деформированной РФ.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com