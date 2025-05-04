Медведев набросился на Трампа из-за 9 мая 2 4.05.2025, 9:05

8,740

Дмитрий Медведев

Президент США забрал у Кремля главную «скрепу».

Заместитель председателя Совета безопасности России и по совместительству бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев набросился на президента США Дональда Трампа из-за его слов о Второй мировой войне. Об этом пишет Reuters.

Так, американский президент заявил, что США сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне. В посте в соцсети Truth Social он также отметил, что «никто не был близок к нам (США, – ред.) по силе, храбрости или военному блеску» в обеих мировых войнах.

Медведев назвал слова Трампа «претенциозной чушью».

«Недавно Трамп объявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и что он введет специальный праздник 8 мая. Праздник – это неплохо, но его первое заявление – претенциозная чушь. Наш народ отдал 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения фашизма. Поэтому День Победы – наш, и это 9 мая!», – заявил он в соцсети «Вконтакте».

И пока Медведев продолжает говорить о «нашем народе», справедливо было бы заметить, что победа во Второй мировой, которую себе «присвоила» Россия, добывалась жизнями жителей разных стран (в то время республик СССР). К примеру, демографические потери среди украинцев за 1939-1945 годы историки оценивают в 8-10 млн человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com