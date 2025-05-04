Банки вводят важные изменения для карточек белорусов 4.05.2025, 9:08

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Можно остаться с заблокированным счетом.

Беларусские банки вводят изменения, которые касаются карточек. «Зеркало» рассказывает, какие конкретно новшеств появятся для клиентов финучреждений.

«Белгазпромбанк» анонсировал, что с 1 июня введет новую услугу — пополнение платежных карточек «Белкарт-премиум» в банкоматах за пределами Беларуси. «Услуга может быть предоставлена только при наличии технической возможности в конкретном устройстве иностранного банка», — уточняет финучреждение.

С 22 мая «Белгазпромбанк» уточнит правила выпуска дополнительных карточек для третьего лица. Как пояснили в контакт-центре банка, появится условие — владелец счета должен предоставить банку письменное согласие на эмиссию дополнительной карточки на имя третьего лица.

«Технобанк» до конца августа продлил акцию «Космические бонусы» по карточкам Visa. «Это значит, что, оплачивая товары и услуги через платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Swoo Pay, вы продолжаете возвращать до 3,5% бонусными баллами от суммы покупок», — сообщает банк.

Также у «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ».

«Банк РРБ» с 22 мая введет новые правила пользования платежными карточками. «По тарифам и стоимости для клиентов изменений нет, — пояснили в контакт-центре банка. — Произошло изменение пунктов по безопасности использования карточек, особенностей совершения валютно-обменных операций при их использовании, порядка аннулирования и изъятия, распределения ответственности между банком и клиентом».

«Сбер Банк» предупредил клиентов-физлиц, у которых есть расчетные счета (в том числе с привязанными к ним карточками), что может закрыть их, если не будет операций в течение одного года. В банке ссылаются на Банковский кодекс, в котором прописана такая возможность.

«Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Беларуси, зачислит его в доход банка», — уточнили в финучреждении.

При этом «Сбер Банк обязуется вернуть по требованию владельца неактивного счета остаток денег, которые были на нем на момент закрытия.

«Паритетбанк» с 1 июня внесет изменения для карт «Семейный круг». «Изменяется размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств по расчетному банковскому счету с 3% до 0,000001% годовых», — сообщает банк.

У «Беларусбанка» до 15 мая действует акция для оплаты покупок в сети магазинов «Евроопт» и «Хит» карточками Visa. Но есть условие — использовать при этом приложение Visa Extra. «Участник может получить ваучер, дающий право на получение скидки (до 10 рублей. — Прим. ред.), один раз вне зависимости от количества карточек Visa, добавленных в приложение», — поясняет банк.

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