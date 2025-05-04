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ISW: ВСУ пошли в контратаку на разных участках фронта

  • 4.05.2025, 9:13
  • 2,810
ISW: ВСУ пошли в контратаку на разных участках фронта

РФ несет большие потери в технике.

Российские военкоры сообщили о ряде контратак украинских сил на фронте. Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), речь идет о действиях ВСУ у Багатиря, Свободного Поля, Шевченко и Ступочков.

Последняя из атак якобы не была удачной, однако в ISW не подтвердили этого. Зато на Кураховском направлении и возле Великой Новоселки ситуация противоположная.

В то же время на Покровском направлении оккупанты хоть и имеют продвижение, по словам старшего связиста украинской бригады, при этом они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Кроме этого 3 мая на этом участке фронта ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в неустановленном районе. В тот же день ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Бук-М3» в неустановленном месте на юге страны.

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