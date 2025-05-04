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В Швеции поставили на место пророссийских участников автопробега к 9 мая

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  • 4.05.2025, 9:29
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В Швеции поставили на место пророссийских участников автопробега к 9 мая

«Пятую колонну» могут лишить вида на жительство.

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая.

Об этом сообщает издание Expressen.

Шведские СМИ выяснили, что организаторы ежегодного автопробега связаны с российской пропагандистской платформой «Бессмертный полк», которая традиционно проводит мероприятия к 9 мая не только в РФ, но и за рубежом.

В частности, среди участников бывший член неонацистской группировки, экс-сотрудник МВД России и публичные сторонники политики диктатора РФ Владимира Путина.

Форсселл предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.

«Связи с экстремистскими движениями могут стать основанием для пересмотра права на проживание в Швеции. Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашему общественному порядку или безопасности»,- сказал министр.

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