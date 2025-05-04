Воскресная погода принесла «сюрприз» белорусам 4.05.2025, 9:36

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Фото: Charter97.org

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Синоптики объявили на воскресенье, 4 мая, штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.

По данным Белагидромета, сегодня местами по стране ожидаются сильные дожди и грозы. Днем в некоторых районах усилится ветер, его порывы будут достигать 15−20 м/с.

Тем временем в МЧС предупредили, что из-за дождей и ветра может значительно снизиться видимость, также возможно затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, подтопление отдельных домов, сараев, огородов, автодорог местного значения. Среди других факторов опасности — повреждение линий электропередачи, отключение света в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Из-за сильного ветра возможны обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и падение деревьев.

В целом в этот день будет облачно. Утром и днем на большей части территории дожди. Температура воздуха от +10°С по северу до +24°С по юго-востоку.

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