ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута 4.05.2025, 9:44

Врагу нанесли серьезный урон.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.

«Сейчас данные о потерях врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери», - добавили в ведомстве.

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