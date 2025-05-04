ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута
- 4.05.2025, 9:44
Врагу нанесли серьезный урон.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, что на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщили в Генштабе ВС Украины, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.
«Сейчас данные о потерях врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери», - добавили в ведомстве.