Курс — на Красную площадь3
- Александр Невзоров
- 4.05.2025, 9:52
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Украинский дрон может добавить огонька на параде в Москве.
Страх имеет свойство тускнеть. Он быстро утрачивает остроту. Чтобы кремлевское очко заиграло вновь - Зеленский напомнил о том, что «никаких гарантий безопасности участникам парада 9 мая в Москве он дать не может».
Да и как их дашь? Украина и Россия в состоянии лютой войны и взаимных бомбежек. От любезно предложенного Киевом 30 дневного перемирия Москва сама отказалась. Все летает, взрывается и горит.
Известно то, что средства РЭБ, порой, сводят БПЛА с их электрического ума и спятившие дроны летят черт знает куда.
Нет никакой уверенности в том, что дальнолетный безумец, сам собой не возьмет курс на Красную площадь.
Участие украинского дрона в параде, конечно, может добавить мероприятию драматизма и «огонька». Организаторы обязаны предвидеть такую возможность и принять меры: снабдить гостей и участников парада подгузниками, огнетушителями и персональными «мангалами» по размеру. Целоваться и маршировать будет чуть сложнее, но появится гарантия того, что шоу обойдется без особых жертв.
Александр Невзоров, «Телеграм»