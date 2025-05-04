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Курс — на Красную площадь

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  • Александр Невзоров
  • 4.05.2025, 9:52
  • 5,176
Курс — на Красную площадь
Александр Невзоров

Украинский дрон может добавить огонька на параде в Москве.

Страх имеет свойство тускнеть. Он быстро утрачивает остроту. Чтобы кремлевское очко заиграло вновь - Зеленский напомнил о том, что «никаких гарантий безопасности участникам парада 9 мая в Москве он дать не может».

Да и как их дашь? Украина и Россия в состоянии лютой войны и взаимных бомбежек. От любезно предложенного Киевом 30 дневного перемирия Москва сама отказалась. Все летает, взрывается и горит.

Известно то, что средства РЭБ, порой, сводят БПЛА с их электрического ума и спятившие дроны летят черт знает куда.

Нет никакой уверенности в том, что дальнолетный безумец, сам собой не возьмет курс на Красную площадь.

Участие украинского дрона в параде, конечно, может добавить мероприятию драматизма и «огонька». Организаторы обязаны предвидеть такую возможность и принять меры: снабдить гостей и участников парада подгузниками, огнетушителями и персональными «мангалами» по размеру. Целоваться и маршировать будет чуть сложнее, но появится гарантия того, что шоу обойдется без особых жертв.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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