В Беларуси готовят серьезные изменения по обязательным прививкам 4.05.2025, 9:59

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В календарь собираются внести вакцинацию от нескольких инфекций.

В Национальный календарь профилактических прививок собираются включить вакцинацию против менингококковой инфекции. Об этом, как пишет портал «Здоровые люди» сообщила глава Совета по иммунопрофилактики Минздрава Оксана Романова.

Специалист отметила, что особую опасность менингококковая инфекция представляет для детей до 5 лет, подростков и пожилых людей старше 65 лет.

Помимо этого, прививочный календарь может пополниться вакцинами против ветряной оспы, гепатита А и ротавирусной инфекции.

— Ротавирусная инфекция, с которой вроде бы можно справиться. В то же время она может давать такие осложнения, из-за которых дети попадают в реанимационные отделения. Что касается ветряной оспы, ее дети как правило переносят нормально, вместе с тем каждый год около 10 детей поступают в стационар с бактериальными осложнениями, которые требуют потом хирургического вмешательства и антибактериальной терапии, — рассказала Романова.

Она добавила также, что расширение календаря, безусловно, требует дополнительного финансирования, и поэтому в этом направлении ведется активная работа вместе с Минздравом и эпидемиологами.

Сейчас Национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 13 инфекций. В прошлом году в календарь добавили прививку против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 11 лет. Как сообщала Романова ранее, вакцина против ВПЧ ожидается в мае — июне, и ориентировочно со второго полугодия начнется массовая вакцинация.

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