В Румынии проходят повторные выборы президента
- 4.05.2025, 10:07
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После аннулирования результата предыдущих.
Румыны в воскресенье голосуют в первом туре выборов президента, которые могут привести к власти ультраправого евроскептика Джорджа Симиона.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Участки открылись в 7:00 утра для голосования после того, как результаты предыдущего первого тура, состоявшегося в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом. Тогда в первом туре победил одиозный популист Келин Джорджеску, но результаты отменили из-за манипуляций в соцсетях и вмешательства из-за рубежа.
Все 18 979 избирательных участков будут работать до 21:00. Итоги первых экзит-полов ожидаются после закрытия участков. В списке для голосования – 11 кандидатов.
После официального подсчета голосов и объявления результатов Центральным избирательным бюро, через две недели, 18 мая, будет организован второй тур выборов, в котором встретятся два лидера первого тура.
Большая группа румын за рубежом, где популярен евроскептик Симион, начала голосование в пятницу. Там наблюдалась высокая явка.
По предвыборным опросам Симион набирал около 30% голосов, что значительно меньше 50%, необходимых ему для избежания второго тура выборов.
Главными соперниками Симиона являются два центриста: 65-летний бывший сенатор Крин Антонеску, которого поддерживают три партии действующего прозападного правительства, и 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотируется как независимый кандидат с антикоррупционной программой. Оба выступают за членство в ЕС и НАТО и поддерживают Украину.
Виктор Понта, бывший левый премьер-министр, ставший консервативным националистом, занимает четвертое место в опросах.