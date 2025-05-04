Кефир или йогурт: какой продукт лучше выбрать для здоровья? 5 4.05.2025, 10:15

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Диетологи сравнили оба варианта.

Когда речь заходит о суперфудах, на ум приходят ягоды асаи (известные своей высокой антиоксидантной активностью), капуста кейл, шпинат и другие виды листовой зелени, орехи, авокадо и, вероятно, темный шоколад. Но какая другая двойка тоже заслуживает места в этом списке? Как вы могли догадаться из названия, это кефир и йогурт. Их часто путают, ведь оба продукта получают путем ферментации коровьего молока, но между ними есть различия — как в текстуре, так и во вкусовых свойствах и пищевой ценности. Давайте рассмотрим каждый из них, пишет ТСН.

Что нам известно о йогурте

Йогурт готовят из молока, которое ферментируется с помощью двух бактерий: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. В процессе ферментации лактоза преобразуется в молочную кислоту. Этот продукт богат кальцием, белоком и витаминами, а регулярное его употребление приносит многочисленные преимущества, среди которых:

Поддержание и укрепление иммунной системы;

Нормализация уровня холестерина в крови;

Противовоспалительное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и балансирование его микрофлоры.

Что нам известно о кефире

Кефир имеет свои корни в Кавказском регионе, охватывающем часть Восточной Европы и Западной Азии. Он производится путем ферментации специальных зерен в свежем молоке. Термин «кефир» обозначает как сами зерна для ферментации, так и напиток, получаемый после фильтрации — его консистенция похожа на йогурт. Кефир можно приготовить из растительного молока или воды, однако для запуска ферментации в таких случаях нужно добавлять сахар. Если же использовать коровье молоко, дополнительный сахар не требуется. Как и йогурт, регулярное употребление кефира приносит немало полезных эффектов для организма.

Как продукт ферментации, кефир способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что укрепляет иммунную систему. Это не только защищает пищеварительный тракт, но и весь организм от воспалительных процессов.

Регулярное потребление продуктов, богатых пробиотиками, улучшает процессы пищеварения, снижает уровень воспалений и уменьшает проницаемость кишечника (когда непереваренные частицы пищи попадают через стенки кишечника в кровь, что может вызвать воспаление).

Кефир также помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, он является источником многих витаминов (в частности, группы В, таких как фолиевая кислота, B12, биотин и рибофлавин), а также важных минералов: кальция, магния, калия и фосфора.

Что лучше пить: йогурт или кефир

Йогурт имеет кремовую текстуру и мягкий, нежный вкус, в то время как кефир является более редким и имеет освежающий, слегка кисловатый вкус. Кроме того, кефир характеризуется легким пунктирующим ощущением и содержит небольшое количество алкоголя (1–2%), которое образуется естественно во время ферментации.

Йогурт содержит только два вида полезных бактерий — Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, в то время как в составе кефира их более десяти. Одной из таких является Lactobacillus acidophilus — «хорошая» бактерия, которая поддерживает здоровье слизистой кишечника, защищая ее от вредных микроорганизмов. Это особенно полезно для людей, страдающих воспалительными заболеваниями.

Кефир содержит пробиотики, которые важны для нормального пищеварения и поддержания иммунной системы.

Ферменты в йогурте способствуют лишь его собственному усвоению, в то время как ферменты в кефире помогают улучшить переваривание не только самого кефира, но и других продуктов.

Итак, учитывая все сравнения и полезные свойства каждого из продуктов, кефир немного преобладает йогурт — главным образом благодаря дополнительным бактериальным штаммам и ферментам, способствующим улучшению общего пищеварительного процесса. Однако оба продукта являются отличным вариантом для регулярного употребления.

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