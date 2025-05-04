«Путин направит группу поджигателей для диверсии 9 мая»3
- 4.05.2025, 10:30
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Офицер СБУ рассказал о возможных планах Кремля.
Российский диктатор предложил Украине перемирие по случаю Дня победы. В это время он планирует провести большой парад, на который приедут лидеры некоторых государств, близких к России.
Также появляется информация, что Владимир Путин может планировать теракт на 9 мая, чтобы обвинить в этом Украину. Как пояснил «24 Каналу» экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, такие предположения имеют право на жизнь.
Какую коварную игру задумал Путин
Можно рассмотреть вариант, по которому на День победы действительно прозвучат взрывы в России. Кремль обвинит Украину, усилит ненависть населения к нашему государству, возможно, возрастет набор в оккупационное войско. Такую тактику россияне уже использовали, когда хотели спровоцировать вторую Чеченскую войну.
Но стоит понимать, что война в Украине и так продолжается. За участие в ней россиянам предлагают бешеные деньги. За это время украинские беспилотники неоднократно прилетали по российским объектам. Все это не спровоцировало более активных действий врага, не побудило людей записываться в военкомат.
«Я убежден, что для России это будет лишней дискредитацией. Опять начнут говорить, что они не справились, пропустили удар. Более вероятный сценарий, когда Путин направит группу «поджигателей» для какой-то диверсии, а потом сам сообщит, что эту угрозу якобы ликвидировали», – предположил Иван Ступак.
Но утверждать однозначно нельзя, потому что никто не знает, что в голове Владимира Путина. Он готов к любым действиям.